Soseaua care face concurenta Transbucegiului si ajunge in inima statiunii Padina-Pestera, va fi reabilitata

DJ 714, a doua varianta de acces in Statiunea Padina - Pestera, din Dambovita, va fi reabilitat de CJ Dambovita, dupa ce tronsonul a intrat in patrimoniul public al comunei Moroeni. Drumul face legatura din DN 71, ajunge la Sanatoriul Moroieni, merge pe partea stanga a Lacului Bolboci si se termina in Platoul Padina."Mutarea" a fost realizata prin Hotarare de Guvern, fiind rezolvata, astfel, una dintre cele mai presante probleme din zona montana a judetului Dambovita, atat de importanta pentru ... citeste toata stirea