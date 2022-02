Sot si sotie din Oncesti, comuna Voinesti, s-au sinucis!

O femeie si un barbat, din satul Oncesti, comuna Voinesti, si-au pus capat zilelor astazi, 23 februarie 2022. Potrivit surselor noastre, cei doi soti, in varsta de aproximativ 60 de ani, ar fi inghitit mai multe medicamente. Am mai aflat ca traversau o perioada dificila. Erau se pare in procedura de divort. Femeia ar fi cea care a recurs prima la sinucidere, fiind urmata la scurt timp de sotul sau."Politistii s-au deplasat la fata locului, in localitatea Oncesti, unde au identificat cele doua ... citeste toata stirea