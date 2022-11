Spargator in serie, retinut de politistii targovisteni

Un barbat de 44 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, sambata - 26 noiembrie 2022, de lucratorii din cadrul Politiei municipiului Targoviste pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Individul este banuit ca, in noaptea de 25 spre 26 noiembrie, ar fi sustras doua cutii ce contineau 100 metri de banda led, instalatie care urma sa fie montata in Parcul Mitropoliei din municipiul Targoviste.De asemenea, in noaptea de 24 spre 25 noiembrie, a ... citeste toata stirea