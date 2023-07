De astazi - 13 iulie 2023, in dotarea Spitalului Municipal Moreni a intrat un computer tomograf, instrument indispensabil in efectuarea unor investigatii medicale minutioase ale pacientilor."Cu o investitie de aproximativ 4.000.000 de lei realizata din fonduri europene, Spitalul Municipal Moreni isi intareste infrastructura medicala si asigura accesul usor la investigatii de inalta calitate. Pana in prezent, pacientii din Moreni si localitatile invecinate erau directionati catre Spitalul ... citeste toata stirea