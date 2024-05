Sportul Lucieni e pe loc de baraj

* AS Dragomiresti, AFC Raciu si Unirea Ungureni inca mai spera la locul 2, dar si la promovarePatru este numarul victoriilor obtinute de gazde in ultima etapa la Liga a 5-a, Seria Nord, prin Raciu, Ungureni, Lucieni si Colibasi. Darmanesti si Valea Lunga se impun in deplasare, in timp ce intre Vacaresti si Gura Ocnitei ramane indecis. Lucieni castiga clar in fata liderului si isi securizeaza pozitia de baraj. Dragomiresti, Raciu si Ungureni inca mai spera la locul 2. Vacaresti, IL Caragiale, ... citește toată știrea