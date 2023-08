Cabinetul Marcel Ciolacu s-a pus rapid in miscare pentru a sprijini familiile care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Crevedia."Persoanele care insotesc ranitii pe perioada spitalizarii in tara vor primi lunar 2.000 lei, iar cei care insotesc ranitii pe perioada spitalizarii in strainatate vor primi lunar suma 2.000 de euro.Totodata, persoanelor ranite, care au fost spitalizate si au fost externate, li se va acorda suma forfetara de 1.500 lei.De asemenea, se vor acorda ... citeste toata stirea