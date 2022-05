Sprijin important din partea Guvernului pentru legumicultori

Guvernul de Coalitie si ministrul Adrian Chesnoiu sunt in permanenta preocupati de soarta agriculturii romanesti. In aceasta perioada de criza economica internationala, declansata de razboiul din Ucraina, se impune stimularea si sprijinirea sectorului agricol, ca masura indispensabila in vederea protejarii populatiei de o eventuala criza alimentara.Deputatul PSD Marian Esachianu saluta decizia Guvernului Romaniei de a aproba sprijinul acordat sectorului vegetal, in mod special ... citeste toata stirea