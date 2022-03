Stadiul autorecenzarii si autorecenzarii asistate pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor in judetul Dambovita

In primele 9 zile ale perioadei de autorecenzare si autorecenzare asistata pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 (14 - 22 martie 2022) au fost completate 23173 chestionare la nivelul judetului Dambovita. Dintre acestea, 7884 au fost completate in mediul urban (34,0%) si 15289 pentru mediul rural (66,0%).Judetul Dambovita se situeaza pe locul 13 , dupa numarul formularelor completate, in ierarhia judetelor.Cel mai mare numar de chestionare completate la nivelul judetului ... citeste toata stirea