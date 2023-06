In cursul lunii iunie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Pregatire Profesionala au instruit 35 de agenti de politie, incadrati recent la Inspectoratul de Politie Judetean Dambovita. Pentru a putea fi asigurata o interventie corespunzatoare si pentru a fi gestionate in mod adecvat situatiile din mediul operativ, politistii parcurg un modul de instruire in domeniul tragerii cu armamentul din dotare, parte a cursului de initiere in cariera. Pe ... citeste toata stirea