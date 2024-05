Start campaniei electorale pentru alegerile din 9 iunie

*"La inceputul campaniei indemn dambovitenii sa vina in numar cat mai mare la vot pe data de 9 iunie, sa mearga pe votul util si sa voteze cei mai buni candidati pe care ii avem in judetul Dambovita", a transmis presedintele CJD si PSD Dambovita, Corneliu StefanLa miezul noptii, pe 10 mai 2024, fix la ora 00.00, echipa PSD Dambovita a dat startul campaniei electorale pentru alegerile din data de 9 iunie! Evenimentul a avut loc in apropierea Biroului Electoral de Circumscriptie Targoviste nr.1, ... citește toată știrea