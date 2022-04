Start la modernizarea UPU la Spitalul Judetean

*"Asa cum am spus dintotdeauna, prioritatea noastra, din prima zi a mandatului, este de a crea facilitati si de a aduce investitii importante, dar si in resursa umana" (Corneliu Stefan, presedinte CJD) *"Incepand cu data de 2 mai vom porni si activitatea de chirurgie vasculara, ceea ce nu a fost niciodata in judetul Dambovita" (Claudiu Dumitrescu, manager SJUT)Investitii in forta si "achizitii" valoroase de medici la cea mai importanta unitate medicala din judetul Dambovita! In cadrul unei ... citeste toata stirea