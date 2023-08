In aceasta dimineata, au debutat lucrarile de reabilitare si modernizare in cadrul unui nou proiect al administratiei publice targovistene care vizeaza noua strazi din municipiu.Investitia depaseste 10,7 milioane de lei, fara TVA, iar durata de implementare va fi de maximum 12 luni - a spus edilul Daniel Cristian Stan in cadrul unei conferinte de presa. Fondurile au fost accesate prin Programul National "Anghel Saligny".Sunt ... citeste toata stirea