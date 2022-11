Stop nuclear! Actiune Greenpeace Romania in comuna Doicesti

Greenpeace Romania a organizat o consultare publica in strada, in fata Casei de Cultura din comuna Doicesti, judetul Dambovita, ca reactie la decizia de a amplasa reactoare nucleare de tip SMR pe amplasamentul fostei termocentrale fara ca localnicilor sa li se ofere sansa sa-si clarifice nelamuririle si sa isi exprime atitudinea fata de acest proiect.Saptamana aceasta, activistii Greenpeace au venit in sprijinul comunitatii cu puncte de vedere si informatii de la experti internationali in ... citeste toata stirea