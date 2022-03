Strategii de promovare a judetului Dambovita tema de discutii intre Asociatia HORECA si Prefectura

Astazi, la sediul Institutiei Prefectului Judetul Dambovita, a avut loc o intalnire de lucru cu reprezentantii Asociatiei HORECA.Discutiile au vizat modalitatile de sprijin ale autoritatilor locale in promovarea turismului local si, implicit, a dezvoltarii judetului Dambovita."De cand m-am implicat in viata publica a judetului, asa cum bine stiti, turismul si promovarea valorilor locale au constituit prioritati zero pentru mandatele mele. Avem un judet frumos si care ofera un potential ... citeste toata stirea