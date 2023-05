SN Nuclearelectrica SA (SNN) saluta anuntul facut de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, in cadrul Summit-ului G7: Statele Unite ale Americii si parteneri multinationali publici si privati din Statele Unite, Japonia, Republica Corea si Emiratele Arabe Unite, intentioneaza sa finanteze cu pana la 275 milioane de dolari Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) din Romania, suma care include si o scrisoare de interes de la U.S. Export-Import Bank (EXIM) in valoare de pana la 99 ... citeste toata stirea