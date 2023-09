La data de 9 septembrie a.c., in jurul orei 18:10, politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au oprit in trafic pe strada Victoriei, din Moreni, un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din municipiu. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, prezentand o alcoolemie cu o valoare de 1,34 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot in cursul zilei de ieri, in jurul orei 18:52, politistii din cadrul Biroului Rutier au surprins un alt barbat de 52 de ani, din ... citeste toata stirea