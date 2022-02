Surse: PNL Dambovita incearca astazi, din nou, sa-si ghilotineze propriul subprefect!

In PNL Dambovita continua operatiunea de anihilare din functii a propriilor membri, chiar daca nu li se poate reprosa nimic pe linie organizationala si nici in ceea ce priveste activitatea desfasurata in posturile publice pe care le ocupa. La baza acestor miscari sta doar moftul distructiv de a da afara pe cineva pentru a face loc altcuiva.Pe surse, am aflat ca, in aceasta dupa-amiaza, se va incerca din nou inlaturarea subprefectului Ana Maria Zamfir Dragota, pentru a fi numit il locul sau ... citeste toata stirea