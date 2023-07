Fostul politist Alexandru Iorga, intrat dupa pensionare in avocatura dar si in politica, este in mod oficial candidatul PSD la functia de primar al orasului Gaesti. Ieri - 30 iunie 2023, in cadrul unei conferinte de presa desfasurate la sediul organizatiei din Gaesti, conducerea PSD Dambovita si-a anuntat sustinerea totala pentru Alexandru Iorga in competitia electorala care va urma, avandu-l de infruntat pe actualul primar in exercitiu, liberalul Grigore Gheorghe.Iorga iese pentru prima data ... citeste toata stirea