Tabara de vacanta liberala, organizata de OSL Targoviste, a ajuns la final

Timp de o saptamana, in perioada 8-12 august, copiii inscrisi au avut ocazia sa calatoreasca in lumea satului traditional. Au vizitat un muzeu de folclor, au descoperit tainele mestesugurilor romanesti si obiceiurile transmise din generatie in generatie, inca din cele mai vechi timpuri.Intr-o societate a vitezei, dominata de tehnologie si gadgeturi, tabara cu mestesuguri traditionale si obiceiuri populare a reprezentat pentru copii o experienta unica. Au invatat lucruri noi, au legat ... citeste toata stirea