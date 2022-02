Aseara, in jurul orei 23:30, cei 28 de pompieri din cadrul modului tabara mobila au ajuns la destinatie in municipiul Radauti.Dupa ce au primit locatia, acestia au inceput imediat instalarea taberei, lucrand fara intrerupere pe tot parcursul noptii, chiar daca afara a fost frig si a nins permanent.Pe parcursul misiunii, echipajele dambovitene vor asigura suportul necesar autoritatilor locale implicate in gestionarea ... citeste toata stirea