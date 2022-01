Talhari din Dambovita, prinsi de politistii din Brasov

Trei damboviteni, cu varste cuprinse intre 24 si 33 de ani, care ar fi comis talharii in mai multe judete ale tarii, au fost retinuti si arestati preventiv pentru 30 de zile, in baza unui mandat emis de magistratii Judecatoriei Brasov.Pe 15 ianuarie 2022, doi dintre ei au patruns in casa unor femei de companie din Brasov, de unde au sustras mai multe bunuri si bani. Au intrat in imobil sub intentia falsa de a primi servicii sexuale contra cost. Cand s-au vazut in locuinta, au tabarat pe cele ... citeste toata stirea