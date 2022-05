Talharii care au intrat peste o femeie din Dambovita si au batut-o, prinsi de mascati VIDEO

Talharii care au intrat in casa unei femei in varsta de 74 de ani, din comuna damboviteana Produlesti, si au torturat-o pentru a spune unde tine banii si aurul, au fost prinsi. Atacatorii, in varsta de 17 si 30 de ani, au intrat peste femeie, fost tehnician veterinar, si au torturat-o timp de aproximativ o ora si jumatate.I-au pus perna pe fata si au lovit-o cu brutalitate, cu pumnii si picioarele, pentru a spune unde tine banii si bunurile de valoare. "In urma activitatilor de cercetare ... citeste toata stirea