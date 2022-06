Tamponare la un metru de trecerea de pietoni, in fata Politiei VIDEO

Neatentia unui sofer putea duce la o tragedie, in Dambovita. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un sofer neatent loveste, din spate, o masina care tocmai oprise sa acorde prioritate pietonilor. Doar norocul a facut ca niciunul dintre pietoni sa nu se afle in calea masinilor. Evenimentul a avut loc chiar in fata sediului Politiei Gaesti, pe strada principala. Soferul neatent a primit o amenda de 580 de lei. "Pe raza orasului Gaesti, un conducator auto in varsta de 29 de ani nu ... citeste toata stirea