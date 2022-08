Accident rutier, sambata dupa-amiaza, in localitatea Trestieni, judetul Giurgiu. Un tanar, in varsta de 18 ani, a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat cu masina peste gardul unei case.Conducatorul auto, constient si cooperant, a fost transportat la un spital din Capitala - ne informeaza ISU Giurgiu. In autoturism ... citeste toata stirea