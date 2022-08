Tanar de 18 ani s-a inecat in Dunare, la Zimnicele

Echipaje de pompieri si scafandri au demarat, de ieri - 18 august 2022, operatiunile de cautare a unui tanar de 18 ani care s-a inecat in Dunare, in zona localitatii Zimnicele, judetul Teleorman. Salvatorii au fost alertati in jurul orei 18:00. Adolescentul venise pentru a face baie impreuna cu o fata de 16 ani. Ar fi intrat amandoi in apa. Baiatul nu a mai iesit la suprafata, iar tanara a fost salvata de niste bulgari care s-au folosit de o barca. Fata, care suferise un atac de panica, a fost ... citeste toata stirea