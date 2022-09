Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Vedea, judetul Giurgiu, a fost arestat preventiv pentru trafic de minori. Dosarul este instrumentat sub coordonarea unui procuror DIICOT.Potrivit IPJ Giurgiu, in perioada iulie - august 2022, profitand de starea de vulnerabilitate a unei minore, de 13 ani, individul a recrutat-o si transportat-o in mai multe locatii, unde, prin amenintare si ... citeste toata stirea