Tanar din Produlesti, judetul Dambovita, a murit in Germania

O veste tragica i-a cutremurat pe cetatenii din comuna Produlesti, judetul Dambovita. Un tanar de 22 de ani, fiu al localitatii, s-a stins din viata departe de casa, tocmai in Germania, unde plecase la munca.Din primele informatii, Alexandru ar fi murit inecat. S-ar fi dus sa se scalde intr-un lac si nu ar mai fi iesit la suprafata. Toata suflarea satului este indurerata. Din cate am aflat, trupul neinsufletit al flacaului va fi adus acasa in urmatoarele zile, dupa ce ... citeste toata stirea