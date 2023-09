Politistii de la IPJ Calarasi sunt in alerta. O tanara de 25 de ani a fost gasita decedata in Gara Ciulnita. Victima prezenta mai multe leziuni la nivelul capului. Din datele furnizate de anchetatori, se pare ca femeia se intorcea din Constanta.La un moment dat, tatal a anuntat politistii de la Transporturi Feroviare Ciulnita despre faptul ca fiica sa nu a coborat din trenul care circula pe ruta Mangalia - Bucuresti. In jurul orei 23:00, inainte de a ajunge in Gara Ciulnita, comunica ... citeste toata stirea