Tanarul antreprenor Aurel Enache a preluat conducerea organizatiei PNL Doicesti

Organizatia PNL Doicesti are la conducere, incepand de duminica - 6 noiembrie 2022, un tanar antreprenor care nu a mai activat pana acum in politica. Aurel Enache si-a stabilit ca target castigarea alegerilor locale din 2024. Spune ca actualul primar al comunei nu este capabil sa acceseze fonduri pentru dezvoltarea localitatii si nu a facut mai nimic in aceasta directie.Sursa foto: mediafluxdb.ro"Impreuna cu echipa mea de consilieri locali dorim sa schimbam fata acestei localitati care a ... citeste toata stirea