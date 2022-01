Tanarul care si-a ucis sotia, apoi s-a rasturnat cu masina, a incercat din nou, in inchisoare, sa-si ia viata

Barbatul in varsta de 35 de ani, din Targoviste, care si-a ucis sotia in casa parintilor din Valeni, a incercat sa isi ia viata de doua ori in puscarie. Chiar el a fost cel care le-a spus oamenilor legii ca a comis oribila crima, dupa ce s-a rasturnat cu masina. Femeia a fost gasita moarta in casa, la adresa indicata de barbat, iar politistii l-au retinut imediat. Adrian si Liliana formau un cuplu de aproape patru ani. Locuiau in Targoviste si aveau impreuna doi copii - unul de 2 ani si 8 luni, ... citeste toata stirea