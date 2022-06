Tanarul ranger cercetas, proiect derulat in Muntii Bucegi

Asociatia Chindia Jurasic Park implementeaza, in colaborare cu Organizatia Nationala "Cercetasii Romaniei", in perioada 15 iunie - 31 iulie 2022, proiectul "Tanarul ranger cercetas". Finantarea a fost asigurata de Consiliul Judetean Dambovita.Scopul acestor actiuni este acela de atragere a copiilor si tinerilor catre activitati tematice de educatie ecologica si protectia mediului in zona montana a judetului Dambovita."In perioada 3 - 7 iulie 2022, la Pensiunea Gura de Rai din Muntii Bucegi ... citeste toata stirea