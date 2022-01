Targoviste: A inceput constructia a doua blocuri ANL pentru angajatii din educatie si sanatate

La Targoviste a inceput constructia a doua blocuri ANL, cu cate 24 de unitati locative, in zona Dambovita Mall. Primarul Daniel Cristian Stan a precizat ca este vorba despre un proiect in valoare de 11 milioane de lei, cu termen de executie 12 luni. De asemenea, a mai spus edilul ca locuintele sunt destinate angajatilor din invatamant si sanatate. Administratia publica locala urmeaza sa amenajeze aleile, strazile si parcarile aferente. Totodata, va realiza retelele de utilitati. Terenul, in ... citeste toata stirea