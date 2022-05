TARGOVISTE: ACEsIUNE DE DEZINSECEsIE IN PERIOADA 09-25 MAI

Primaria Municipiului Targoviste, prin Directia de Salubritate, anunta ca in perioada 09.05.2022 - 25.05.2022 se va derula actiunea de dezinsectie la sol, pe domeniul public.Dezinsectia are ca scop combaterea insectelor zburatoare si taratoare in stadiul de larva si adult (tigru de platan, tantari, muste, capuse etc) cu substante chimice specifice.Substantele folosite in actiunile de dezinsectie sunt ecologice si sunt omologate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Acestea sunt: K - ... citeste toata stirea