TARGOVISTE: Ai ramas fara baterie la telefon, tableta, laptop, bicicleta sau trotineta electrica? Le poti incarca GRATUIT in Piata Tricolorului, cu ajutorul echipamentului Sun Tracing Sun System

Incepand de astazi, in Piata Revolutiei din municipiul Targoviste, va functiona primul echipament Ecoplant sau Sun Tracing Sun System, sistem care se adapteaza in functie de pozitia soarelui si este independent din punct de vedere energetic. Astfel, toti targovistenii, si nu numai, care trec prin zona, isi pot incarca, in mod gratuit intelefonul, tableta, laptopul, trotineta sau bicicleta electrica." Ne bucuram ca se face lansare in Targoviste, intr-o perioada in care tot discutam despre ... citeste toata stirea