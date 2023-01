Incepand din data de 9 Ianuarie a.c. s-a redeschis activitatea in cadrul Bazinului de Inot al Clubului Sportiv Scolar situat in microraionul numarul 3 din municipiul Targoviste. Din acest an, se va permite accesul publicului, in baza unui abonament cu 10 intrari, valabil 45 de zile.Programul saptamanal este de luni -vineri, in intervalul orar 16:00-21:00 si sambata de la 9:00 la 17:00. Costul unui abonament ... citeste toata stirea