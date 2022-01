TARGOVISTE: Bugetul administatiei locale pentru anul 2022 se va axa pe sectiunea de dezvoltare

Unul dintre subiectele abordate in acesta dimineata, in cadrul unei conferinte de presa, de catre primarul municipiului Targoviste il reprezinta bugetul pentru anul 2022. Potrivit declaratiilor edilului, administatia locala va pune accent, si in acest an, pe sectiunea de dezvoltare, unde sumele alocate vor fi in jur de 300 milioane de lei."Astazi abordam un subiect care este de stringenta actualitate, poate este cel mai important proiect de hotarare pe care o administratie locala il aproba ... citeste toata stirea