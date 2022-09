Targoviste: Calatoresti cu autobuzul in schimbul a cinci pet-uri, doze de aluminiu sau sticle

Vineri - 16 septembrie 2022, locuitorii din municipiul Targoviste si din alte 64 de orase din toate judetele tarii vor putea calatori cu mijloacele de transport in comun in schimbul a 5 deseuri. Campania se desfasoara in intervalul 09:00-17:00.Initiativa apartine Asociatiei Act for Tomorrow si Kaufland Romania si este realizata in parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in cadrul programului national "Vinerea Verde". La nivel local, campania se bucura de sprijinul mai multor ... citeste toata stirea