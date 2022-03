TARGOVISTE: Campanie umanitara pentru sprijinul cetatenilor din Ucraina demarata de primarie si partenerii sai

Primaria municipiului Targoviste in parteneriat cu Ambasada Romaniei la Kiev, Crucea Rosie, filiala Dambovita, Consiliul Judetean al Elevilor, au demarat campania umanitara pentru sprijinirea cetatenilor din Ucraina.Punct de colectare: cort amplasat in fata Primariei Municipiului Targoviste, zilnic in intervalul 08:00-18:00.Se colecteaza:-Produse alimentare greu perisabile, in termen de valabilitate: zahar, ulei, orez, malai, gris, faina, conserve (pate, peste, carne), compoturi la cutie, ... citeste toata stirea