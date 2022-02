TARGOVISTE: CJD a transformat un fost punct termic intr-o Biblioteca pentru Copii moderna

In locatia unui fost punct termic situat in municipiul Targoviste, pe strada Locotenent-Major Dragomirescu Liviu (cartier Matei Basarab), microraionul III, astazi a fost inaugurata Biblioteca pentru Copii. Cladirea a fost cedata de primarie catre Consiliul Judetean Dambovita pentru a fi reabilitata si dotata cu tot ceea ce este necesar unui astfel de spatiu, unde cei mici sa vina cu cea mai mare placere."Pentru noi, pentru Biblioteca Judeteana, aceasta zi ne aduce un dar, are semnificatie ... citeste toata stirea