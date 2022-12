Targoviste: Coroane, coliva si... cuvinte putine la omagierea eroilor Revolutiei din Decembrie 89

Frig, astazi - 22 decembrie. 33 de ani de la evenimentele din decembrie 1989. In Piata Mihai Viteazul din Targoviste, un pic de agitatie. Ca intre autoritati. Public, mai putin, spre nenorocul subofiterilor de la Politia Militara care au trebuit sa faca ordine doar cu jurnalistii, desi nu eram intr-un perimetru militarizat.Cei prezenti au fost parca mai apropiati ca in anii anteriori. Cauza: piata care era in mare parte ocupata de instalatiile ce asigura divertismentul de sarbatoare. Ceva ... citeste toata stirea