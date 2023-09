Cu fonduri accesate prin PNRR- Progranul National de Redresare si Rezilienta-, administratia locala targovisteana a demarat primul proiect care vizeaza reabilitarea si modernizarea cladirilor in care isi desfasoara activitatea personalul din administratia locala, in speta Corpul B al cladirii primariei, Directia de Urbanism. "Directia de Urbanism in acest moment a fost mutata la sediul din Microraionul numarul 6, este temporar, pana la momentul la care, noi speram ca anul viitor sa incheiem ... citeste toata stirea