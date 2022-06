TARGOVISTE: Dezinsectie prin pulverizare aeriana in perioada 9-13 iunie, intre orele 05:30-10:00

Primaria Municipiului Targoviste informeaza ca in perioada 9 - 13 iunie, in intervalul orar 05:30 - 10:00, se vor efectua actiuni de combatere a insectelor de disconfort (tantari, muste, omizi, tigru de platan etc.), prin pulverizare aeriana, pe toata suprafata Municipiului Targoviste (inclusiv in cartierele Priseaca si Sagricom).Actiunea se va efectua in prima zi a intervalului, iar in cazul in care vremea va fi nefavorabila (vant, ploi, grindina), la termenul mentionat, actiunea se va ... citeste toata stirea