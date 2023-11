In seara de duminica, 03 decembrie 2023, incepand cu ora 17:30, se va da startul celor mai frumoase evenimente din an. Primaria Targoviste va ofera, si in acest an, numeroase surprize si momente magice in preajma sarbatorilor de iarna.Inca de zilele trecute, pregatirile sunt in toi astfel incat bradul si toata zona sa fie aranjata si impodobita."Intram in cea mai frumoasa perioada a anului, perioada sarbatorilor de iarna. In data de 3 decembrie, duminica, la ora 18:00, va fi aprins ... citeste toata stirea