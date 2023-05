Primaria municipiului Targoviste a semnat contractul prin care, cu finantare nerambursabila de la Administratia Fondului de Mediu, 64 de strazi si 55 de parcari vor beneficia de un sistem nou si modern al iluminatului public. Cu o valoare de 5.000.000 lei, investitia vizeaza, in principal, scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public cu aproximativ 60%.Lungimea retelei modernizate in cadrul proiectului este de 55685 m si se propune instalarea unui numar de 1805 aparate de ... citeste toata stirea