TARGOVISTE: Gradinitele cu program prelungit Nr.3 si Nr.14 vor fi anvelopate termic

Finalul de an aduce 2 noi vesti bune pentru infrastructura educationala targovisteana.Astfel, a fost aprobata cererea de finantare care vizeaza "Cresterea eficientei energetice la Gradinita cu program prelungit nr. 3, str. Aleea Trandafirilor nr.3, din Municipiul Targoviste", valoarea eligibila a proiectului fiind de 1.322.391,76 lei. Cea de-a doua cerere de finantare aprobata are in vedere "Cresterea eficientei energetice la Gradinita cu program prelungit nr 14, str. Vasile Voiculescu, nr. 4, ... citeste toata stirea