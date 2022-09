Targoviste: Ia-ti bilet de autobuz, recicland 5 pet-uri! Astazi, 16 septembrie 2022

Campania nationala de promovare a colectarii selective a deseurilor "Schimba pet-ul cu biletul", derulata de Asociatia "Act for tomorrow" si Kaufland Romania, a ajuns, astazi - 16 septembrie 2022, pentru prima data si la Targoviste.Mecanismul este unul foarte simplu: in schimbul a cinci pet-uri, sticle sau doze de aluminiu reciclate la automatele din parcarea magazinelor Kaufland, va fi eliberat un bilet cu doua calatorii valabil pentru autobuzele care circula in Targoviste. Acesta va putea ... citeste toata stirea