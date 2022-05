Targoviste, in finala nationala la Destinatia Anului 2022

*Targoviste a castigat etapa regionala pe zona Muntenia, Oltenia si DobrogeaAlaturi de Brasov si Iasi, Targoviste a castigat etapa regionala Destinatia Anului 2022 la categoria "City Break" , iar acum se afla in finala competitiei. Targoviste a castigat etapa regionala pe zona Muntenia, Oltenia si Dobrogea! Brasov a fost preferat in regiunea Transilvania, Banat, Crisana si Maramures, iar Iasiul a avut cel mai mare punctaj in regiunea Moldovei si Bucovinei.Este important de precizat faptul ... citeste toata stirea