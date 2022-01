TARGOVISTE: In luna martie, elevii si profesorii isi reiau activitatea la scoala "Matei Basarab". Proiectul de extindere si modernizare se apropie de final

Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii educatiinale a reprezentat, pentru administratia locala targovisteana, o prioritate. Astfel, in ultimii ani, un accent deosebit a fost pus pe proiecte care au avut in vedere unitatile de invatamant.Un bun exemplu in acest sens, il reprezinta investitia de la scoala gimnaziala "Matei Basarab", unde peste 22 de milioane de lei, fonduri europene, au fost atribuiti in lucrari complexe care au vizat atat vechiul corp de cladire, cat si construirea unuia ... citeste toata stirea