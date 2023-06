Luni, 03.07.2023, vor incepe lucrarile avand ca obiect restaurarea, consolidarea si punerea in valoare a obiectivului monument istoric "Poarta Dealu - Vanatorilor", constructie emblematica pentru orasul nostru.Pe durata desfasurarii lucrarilor, strada "Aleea Coconilor" va fi inchisa circulatiei auto si pietonale, pe tronsonul cuprins intre strada "Calea Domneasca" si intrarea in Parcul Chindia.Pentru accesul in zona pot fi folosite doua rute alternative, respectiv strada "Nicolae Dobrin" ... citeste toata stirea