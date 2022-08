Targoviste: Incepe asfaltarea strazilor din Prepeleac. Vezi celelalte proiecte de infrastructura rutiera ale Primariei!

Primarul municipiului Targoviste a semnat, astazi - 30 august 2022, contractul de executie pentru modernizarea si reabilitarea strazilor din Cartierul Prepeleac. Lucrarile vor debuta in doua saptamani si vor fi finalizate in cel mult sase luni - spune edilul Daniel Cristian Stan, care a vorbit si despre celelalte proiecte care vizeaza infrastructura rutiera din municipiu.Vorbim in primul rand despre cele 1 7 strazi, cu o lungime de peste 12 km, care vor fi reabilitate si modernizate prin ... citeste toata stirea